Волгоград, Михайловка и Городище – опять лидеры по числу больных с COVID-19

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:04:27+03:00

Коронавирус не уходит, он лишь "перетекает" из одного района в другой. Фото: Иван МАКЕЕВ

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На карте распространения коронавируса в Волгоградской области появился новый очаг – в городском округе Михайловка. Еще неделю назад здесь не фиксировали уже ни одного вновь заболевшего, а сегодня, 20 июня, – здесь диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 22-х жителей. Много новых зараженных опять и в Городищенском районе – 13 человек. В лидерах по-прежнему Волгоград – здесь за сутки коронавирус установили у 38 пациентов.

Коронавирус сегодня напоминает «сгусток энергии», который уже неделю почти не меняет численность своих «жертв», но при этом перетекает из одного района в другой. Еще на прошлой неделе напряженная ситуация была в Среднеахтубинском районе, а сегодня его нет даже в списке по новым заболевшим, которые предоставил «КП-Волгоград» оперативный штаб. Зато Камышинский район опять «с плюсом»: 9 новых случаев COVID-19. А вот в Волжском, похоже, вирус пошел на спад – там всего 6 случаев за последние сутки.

Положительный тест на коронавирус пришел и четырем жителям Палласовского района. По трое новых заболевших – в Кумылженском и Ленинском районах. Остались в списке Фроловский и Иловлинский районы – там по два новых случая COVID-19. Еще по одному – в Суровикинском, Даниловском и Еланском.

Опять очаги в Михайловке и Городище.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU