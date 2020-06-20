Волгоград, Михайловка и Городище – опять лидеры по числу больных с COVID-19
На карте распространения коронавируса в Волгоградской области появился новый очаг – в городском округе Михайловка. Еще неделю назад здесь не фиксировали уже ни одного вновь заболевшего, а сегодня, 20 июня, – здесь диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 22-х жителей. Много новых зараженных опять и в Городищенском районе – 13 человек. В лидерах по-прежнему Волгоград – здесь за сутки коронавирус установили у 38 пациентов.
Коронавирус сегодня напоминает «сгусток энергии», который уже неделю почти не меняет численность своих «жертв», но при этом перетекает из одного района в другой. Еще на прошлой неделе напряженная ситуация была в Среднеахтубинском районе, а сегодня его нет даже в списке по новым заболевшим, которые предоставил «КП-Волгоград» оперативный штаб. Зато Камышинский район опять «с плюсом»: 9 новых случаев COVID-19. А вот в Волжском, похоже, вирус пошел на спад – там всего 6 случаев за последние сутки.
Положительный тест на коронавирус пришел и четырем жителям Палласовского района. По трое новых заболевших – в Кумылженском и Ленинском районах. Остались в списке Фроловский и Иловлинский районы – там по два новых случая COVID-19. Еще по одному – в Суровикинском, Даниловском и Еланском.
Опять очаги в Михайловке и Городище.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU