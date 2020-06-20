Привязали на жаре: под Волгоградом хозяева выбросили собаку с запиской

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:11:57+03:00

Боне ищут новых хозяев, которые больше ее не предадут. Фото КОТОПЕС.

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На одиноко сидящую у магазина в Камышине собачку обратили внимание прохожие. Весь день она провела здесь под палящим солнцем, почти не двигаясь с места. Когда вечером подошли поближе, увидели, что собака привязана к дереву. Рядом с ней лежала записка - «Зовут Боня, возраст 1 год, привита, хозяин болен». Бедное животное отвязали, напоили и накормили.

«На ночь мы ее уже определили, но завтра ей некуда будет идти, остается только улица. Собака молодая, маленькая, подойдет в квартиру. Люди, отзовитесь, приютите Боню!», - крик о помощи опубликовали на своих страничках в соцсетях волонтеры из группы «КОТОПЕС» для животных города Камышина Волгоградской области.

Кто-то из подписчиков группы узнал Боню. Она действительно жила в семье пенсионеров. Дедушка «слег», а бабушке, видимо, стало тяжело ухаживать за собачкой. Вот и не нашла она ничего лучше, как «подкинуть» к магазину.

Хорошо, что добрые люди подобрали «подкидыша». Волонтеры надеются найти Боне новую семью и людей, которые ее больше никогда не предадут.

Под Волгоградом собаку привязали к дереву на жаре и бросили умирать с запиской.

ИСТОЧНИК KP.RU