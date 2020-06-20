Коронавирусом в Волгоградской области заболели еще 105 человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:13:56+03:00

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Коронавирус в Волгоградской области, похоже, «стабилизировался». Стабильно – по сотне в сутки. Вот еще у 105 волгоградцев за минувшие сутки к 20 июня установили диагноз COVID-19. В итоге цифра заболевших составила уже 5312 человек. Свежие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

В последние дни статистика распространения коронавируса в Волгоградской области будто замерла. Каждый день в регионе фиксируют по сто человек (плюс-минус), но при этом никто уже не стращает новой инфекцией, не заставляют сидеть по домам, а наоборот усиленно готовятся к параду и прочим праздничным мероприятиям, которые запланированы на 24 июня. А, между тем, ситуация в области не самая благоприятная. В рейтинге регионов России мы все также в «двадцатке» антилидеров, причем, если вчера были на 20-м месте, то сегодня, 20 июня, - на 18-м.

Радует лишь то, что третья часть всех зараженных переносят болезнь в бессимптомной форме (32,7% - без клинических проявлений в России). И резких всплесков (а значит, и больших очагов), уже нет. В Волгограде карантин снят почти во всех больничных отделениях, где был выявлен коронавирус. 85 человек по минувшие сутки выписали из госпиталей после выздоровления.

Отметим, что за последние сутки также в регионе не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19. Пока в печальной статистике значатся лишь 32 человека. Всего же в России с начала пандемии умерло уже более 8 тысяч человек (если точнее 8 002).

Фото ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU