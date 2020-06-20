2020-06-20T10:13:28+03:00
Общество

В ЦПКиО Волгограда построят новую входную арку

Второй вход появится в парк со стороны местного проезда по проспекту Ленина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В ЦПКиО Волгограда идет масштабная реконструкция. Уже появились новые аллеи, новые лавочки и аттракционы, а сейчас строители возводят новую входную арку. Нет не на месте главного входа, а со стороны местного проезда по проспекту Ленина. Там вскоре появится своя колоннада.

- Входная группа будет состоять из четырех арок, соединенных между собой в единую конструкцию. Металлически арки (которые, к слову, изготовили на волгоградском заводе) установят на бетонный постамент. Высота главной из них в пиковой точке достигает порядка 10 метров, три боковые - 5,5 метра, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

Параллельно другая бригада рабочих делает искусственные водоемы. Напомним, в парке планируют обустроить три мини-озера, которые соединит между собой ручеек. Инженерные коммуникации уже провели, сформировали возвышенности и высадили горные кустовые сосны с кедрами. В спортзоне расчистили площадки под теннисный корт и зону минигольфа. Появились уже тропы здоровья и уличные тренажеры.

- Возле аллеи городов-побратимов идет формирование оранжерей - крытых пешеходных галерей. По окончании строительно-монтажных работ агрономы украсят галереи цветущими растениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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