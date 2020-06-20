Под Волгоградом столкнулись автобус и легковушка: четыре человека в больнице

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:04:25+03:00

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Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла в Котельниковском районе Волгоградской области. Там столкнулись автобус и легковушка.

Произошло это ночью – примерно в 03-55. 47-летний водитель автобуса «ЛАЗ-695» мчался по улице Чкалова и, видимо, не рассчитывал, что на его пути в это время возникнет легковушка. Он не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и вылетел на перекректок с улицей Калинина, даже не притормозив. В итоге влетел в «ВАЗ-21124» на полном ходу.

- За рулем легкового автомобиля был 41-летний мужчина. Он и три его пассажирки – женщины 31 года и 44 лет, а также 18-летняя девушка, получили травмы различной степени тяжести. Всех их с места аварии увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло вчера, 19 июня, в Тракторозаводском районе Волгограда. Там 39-летний водитель «Лады Калина» при перестроении не уступил дорогу пассажирскому автобусу «Волгабас» под управлением 57-летнего водителя. От резкого торможения и удара в салоне упал 82-летний дедушка. Его после такой поездки пришлось вести в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU