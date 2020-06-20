В Ворошиловском районе Волгограда отключат горячую воду

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:52:30+03:00

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Ситуация с коронавирусом стабилизируется, ограничения постепенно снимают и в Волгограде приступили к проведению профилактических и плановых ремонтов на тепловых сетях. Как известно, на эти дни волгоградцам приостанавливают подачу горячего водоснабжения. Без «кипятка» в кранах уже посидели жители Дзержинского района, на очереди – Ворошиловский район.

Как сообщают «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения» плановое отключение горячей воды в этом районе запланировано на понедельник – 22 июня и вторник 23 июня.

В эти дни без горячего душа останутся волгоградцы, которые проживают по следующим адресам:

- Дом №16 по улице Ардатовской;

- по улице Елисеева дома № 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;

- восемь домов по улице Кузнецкая - № 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;

- улицы Новоузенская – дома № 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;

- и два дома по улице Череповецкой - № 11/4, 11/5.

- Отключают горячую воду с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается подача, - уточняют в ресурсоснабжающей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU