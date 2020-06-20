В Волгограде уже неделю ищут 80-летнего дедушку
«Помогите найти человека!» - опять с призывом к неравнодушным волгоградцам обращаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Волгограда. К ним обратились родные 8-летнего дедушки, который ушел из дома и не вернулся. Пропал – Виктор Николаевич Коноп.
Пожилой мужчина вышел из дома 13 июня и обратно так и не вернулся. Родные и близкие уже сбились с ног в поисках дедушки. Но пока не нашли. Приходят сообщения из разныз уголков Волгограда о том, что возможно видели похожего по описанию мужчину, но информация не подтверждается.
Приметы мужчины: рост 172 см, среднее телосложение, седые волосы.
Из приметного – носит усы.
В день исчезновения был одет в белую клетчатую рубашку с длинным рукавом, коричневые брюки и бежевые босоножки.
– Если вы что-нибудь знаете о том, где может находиться Виктор Николаевич, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112, – просят волгоградцев волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU