2020-06-19T16:41:47+03:00
Общество

На реновацию поля «Волгоград Арены» потратят почти 9 миллионов рублей

Еще почти 1 миллион рублей пойдет на усовершенствование билетно-пропускной системы на стадион
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Травку на поле постригут, где необходимо подсеют и удобрят.Травку на поле постригут, где необходимо подсеют и удобрят.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Не прошло и трех лет с момента постройки «Волгоград Арены», а ее уже несколько раз ремонтировали, теперь добрались и до газона. Перед сезоном РПЛ на футбольном поле проведут реновацию. Стоимость работ – 8,9 миллионов рублей. Деньги выделяют из бюджета Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» узнал из документов, представленных на сайте Госзакупок. Тендер на данные работы уже объявили. Заказчиком выступает ГАУВО «Дирекция по эксплуатации сталиона «Волгоград Арена».

В эту сумму входят работы по реновации участка площадью 7,3 тысячи квадратных метров основного поля. Что подразумевает реновация? Проще говоря – траву подстрегут, где надо подсеют, удобрят и подминут ворс прошивки.

Также за эти деньги заменят натуральное покрытие забеговых зон и зон за воротами на искусственный газон. Завершить все работы должны до конца 2020 года. На дальнейшее обслуживание основного поля до конца года выделили еще 5 миллионов рублей.

Но это еще не все. К старту нового сезона РПЛ дирекция по эксплуатации стадиона должна интегрировать билетно-пропускную систему стадиона в систему идентификации болельщиков НП «Российская футбольная Премьер-лига». Эти работы обойдутся региональному бюджету еще 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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