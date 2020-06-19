Новая вспышка в Городище: карта распространения коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:24:42+03:00

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Волгоград в первых дней коронавируса в области стал самым большим очагом. Почти половина всех заболевших проживают именно в областном центре. Вот и сегодня 19 июня из 107 новых случаев COVID-19, зафиксированных в регионе, 43 приходится на Волгоград. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном оперштабе и рассказали подробности о том, где еще были зафиксированы новые пациенты с коронавирусом.

А на второе место сегодня опять вышел Городищенский район. Еще вчера там не было зарегистрировано ни одного нового пациента с COVID-19, а сегодня их сразу 11 человек. Обогнал района даже город Волжский, где коронавирус подтвердили лишь у 8 жителей. К слову, столько же случаев новой инфекции выявлено было и в Камышинском районе.

Коронавирус шагает по област без остановки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По пять пациентов с «короной» - в Палласовском и Михайловском районах. По четыре – в Суровикинском и Среднеахтубинском. Три – в Котельниковском.

Также сегодня в географию распространения коронавируса попали еще 10 районов: по два подтвержденных случая COVID-19 в Быковском, Серафимовичском, Иловлинском, Ольховском, Ленинском и Николаевском, по одному – в Старополтавском, Дубовском, Светлоярском и Октябрьском.

ИСТОЧНИК KP.RU