В Волгограде у больницы №15 построят новую подстанцию скорой помощи

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:28:32+03:00

Здание обещают построить с учетом всех современных требований. Фото администрации ВО.

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В Красноармейском районе Волгограда на территории больницы №15 скоро появится новая подстанция скорой помощи. Не просто подразделение, а новое здание, построенное с учетом самых современных стандартов. Эксперты уже готовят проект.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства, общая площадь новой подстанции составит порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Здесь будет и оперативная часть (диспетчерская, комната отдыха диспетчеров), и служебные кабинеты сотрудников, и все необходимые бытовые помещения, санузлы, а также блок утилизации отходов. В проекте будет предусмотрен и гаражный бокс, в котором смогут разместиться сразу десять машин «скорой».

- Гараж будет оборудован автомойкой, зоной техобслуживания, гардеробом, столовой и комнатой отдыха водителей, - уточняют в администрации.

Деньги на строительство выделяются из регионального бюджета, так как подстанция попала в региональную целевую программу развития здравоохранения.

Уже к концу 2020-го проект здания должен быть готов, чтобы в следующем году могли приступить к его возведению.

ИСТОЧНИК KP.RU