В Волжском заработали дачные паромы и все автобусы

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:07:38+03:00

Все 129 автобусов вышли сегодня, 19 июня, на городские маршруты

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Пока власти Волгограда пытаются постепенно возобновить работу общественного транспорта (ежедневно меняя расписание), в Волжском просто вывели все автобусы на маршруты в один день. С сегодняшнего дня все 129 автобусов вышли на линии.

- Интврвал в утренние и вечерние часы пик на востребованных маршрутах составляет 4-5 минут, - отмечают в мэрии Волжского.

Кстати, в салонах волжских автобусов даже имеются дозаторы с дезсредствами – для обработки рук в период коронавируса.

Вышли на линии в Волжском и все 36 трамваев. Возобновили местные власти и работу дачных маршрутов. Так, с 19 июня заработал и паром «Дачник» по реке Ахтуба.

- Пуск парома стал возможным благодаря снижению сбросов воды через плотину Волжской ГЭС. В настоящее время расходы составляют от 10-12 тысяч кубометров в секунду. Расписание движения парома утверждено и размещено на сайте МУП «Волжская автоколонна № 1732», - уточняют в администрации города-спутника.

И добавляют, что в течение лета «Дачник-1» будет ходить от поселка Рабочий (Козий пляж) по четвергам и пятницам в 8:00, 9:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00, по средам, субботам и воскресеньям в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (выходные дни: понедельник, вторник). Паром перевозит пассажиров с одного берега до другого – к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Время одной переправы составляет 7-10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU