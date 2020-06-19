Волгоградца будут судить за мошенничество со страховкой на 7,5 миллиона рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:43:59+03:00

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Какие только мошеннические схемы не придумывают ради того, чтобы сорвать куш. Житель Калачевского района решил нажиться на страховщиках. Он по договоренности с мужем сестры купил в Москве люксовую иномарку за 7,5 миллиона. Машину он по-быстрому перегнал в Узбекистан, где и продал чуть за большую цену. После чего друзья помогли ему найти в Москве похожий авто, который он взял на денек. Причем сверху настоящих номеров прикрепил те, что были у купленного для семьи сестры джипа. На этой машине его зять с женой приехали в магазин, а потом машина якобы исчезла. Семейство подало заявление в полицию об угоне. Также написали бумаги и в страховую компанию, которая по закону должна была вернуть стоимость авто. Но волгоградцы не учли, что у страховщиков есть своя служба безопасности, она то и выяснила, что это совсем нечестная история.

- В отношении калачевца возбудили уголовное дело по трем статьям: покушение на мошенничество в особо крупном размере, подстрекательство в заведомо ложном доносе и незаконное хранение оружие боеприпасов. Дома у него нашли 126 патронов, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Дело передали в Симоновский суд Москвы. Продолжается расследование в отношении его подельников. В том числе и зятя, который помогал осуществить незаконную схему.

ИСТОЧНИК KP.RU