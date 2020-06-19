Волгоградца будут судить за мошенничество со страховкой на 7,5 миллиона рублей
Какие только мошеннические схемы не придумывают ради того, чтобы сорвать куш. Житель Калачевского района решил нажиться на страховщиках. Он по договоренности с мужем сестры купил в Москве люксовую иномарку за 7,5 миллиона. Машину он по-быстрому перегнал в Узбекистан, где и продал чуть за большую цену. После чего друзья помогли ему найти в Москве похожий авто, который он взял на денек. Причем сверху настоящих номеров прикрепил те, что были у купленного для семьи сестры джипа. На этой машине его зять с женой приехали в магазин, а потом машина якобы исчезла. Семейство подало заявление в полицию об угоне. Также написали бумаги и в страховую компанию, которая по закону должна была вернуть стоимость авто. Но волгоградцы не учли, что у страховщиков есть своя служба безопасности, она то и выяснила, что это совсем нечестная история.
- В отношении калачевца возбудили уголовное дело по трем статьям: покушение на мошенничество в особо крупном размере, подстрекательство в заведомо ложном доносе и незаконное хранение оружие боеприпасов. Дома у него нашли 126 патронов, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.
Дело передали в Симоновский суд Москвы. Продолжается расследование в отношении его подельников. В том числе и зятя, который помогал осуществить незаконную схему.
ИСТОЧНИК KP.RU