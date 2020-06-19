Из-за коронавируса в Волгоградской области упала промышленность

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:35:23+03:00

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Волгоградстат опубликовал не очень радостные данные: в мае из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер значительно упали объемы волгоградской промушленности. Не критично, конечно, и на всех предприятиях, но в целом индекс промышленного производства по сравнению с маем 2019-го упал на 12%.

Правда, тут же разбавили негативную информацию «ложкой меда», заметил, что в целом за январь-май 2020 года индекс этот вырос на 1,9%. В администрации области в свою очередь выдали пресс-релиз, в котором сделали упор на положительные моменты. Так, на обрабатывающих производствах объемы выпуска продукции выросли на 4,7%, удвоили выпуск предприятия машиностроительного комплекса. Улучшили показатели металлургические предприятия за счет увеличения выпуска готового проката и проволоки. Нарастили объемы и предприятия химической промышленности, которые сегодня активно выпускают дезсредства. И даже в легкой промышленности объемы выросли на 26,2% (в разы вырос пошив спецодежды).

Но осадок, как говорят, остался.

- В добыче полезных ископаемых и в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатели января-мая 2020 года ниже аналогичных показателей 2019 г. на 15,3% и на 6,4% соответственно, - констатируют в Волгоградстате.

ИСТОЧНИК KP.RU