Памяти волгоградца Сергея Хайлова: музыканты устроят онлайн концерт из четырех городов

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:30:58+03:00

Фото с личной странички Сергея Хайлова. Он ушел из жизни рано - ему было всего 50 лет.

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Четыре месяца назад – 25 февраля 2020-го – ушел из жизни известный волгоградский поэт и музыкант Сергей Хайлов. Сегодня его друзья и коллеги решили организовать концерт в память о нем. Имя волгоградского музыканта было известно далеко за пределами нашего города, чтобы объединить всех, кто знал и соприкасался с его творчеством, решили провели концерт в режиме онлайн. Музыканты из четырех городов - Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинска – соберутся на виртуальной площадке.

На онлайн-концерте из Москвы выступят Виктор Каменский и Жанна Попова - вместе с Сергеем они составляли знаменитое трио «Альманах». Из Санкт-Петербурга подключится группа «Хайлов-бэнд» (другое название «Вобля»), в состав которой входит и брат Сергея - Андрей Хайлов. Из Челябинска на связь выйдет исполнительница бардовских песен Татьяна Клеветова, давняя подруга и коллега Сергея. Самая большая группа музыкантов будет вещать из Волгограда. В концерте примут участие известные волгоградские барды - друзья Сергея: Вадим Вебер, Юрий Золотовский, Сергей Цыганков, Елена Нестерова, Алексей Куликов, Сергей и Наталья Волобуевы, Александра Елизарова, Александр Гусев, Ирина Аксенова, Максим Хмызов, - сообщают организаторы концерта.

Трансляция концерта состоится 20 июня в 17.00 по московскому времени на YouTube-канале «Сергей Хайлов. Объяснительная записка».

ИСТОЧНИК KP.RU