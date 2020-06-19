Из Волгограда в Адлер можно будет уехать на поезде ежедневно

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:05:06+03:00

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По мере снятия ограничений из-за коронавируса в компании РЖД возвращают на маршруты поезда дальнего следования. Упор сделан на составы к морю, ведь лето уже в разгаре и люди хотят провести отпуск с пользой для дела и тела. Поэтому в компании приняли решение, что поезд «Саратов-Адлер», который едет через Волгоград и ранее курсировал через день, с 30 июня будет ходить ежедневно.

Как уточнили «КП-Волгоград» в Приволжской железной дороге, отправляться этот поезд будет из Саратова в 10.53, в Волгоград он прибывает в тот же день в 17.09, а на следующий день – в 13.08 уже будет в Адлере. Общее время в пути из Саратова в Адлер – 27 часов 15 минут, в обратном направлении - 26 часов 16 минут.

Стоимость билетов: плацкарт – от 2400 рублей, купе – от 3700 рублей.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно, как в кассах дальнего следования на вокзалах, так и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU