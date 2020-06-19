От COVID-19 скончался 54-летний житель Волгограда

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:35:11+03:00

Мужчина поступил в реанимацию с двухсторонним воспалением легких и, несмотря на все усилия медиков, умер. Фото администрации ВО.

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К 19 июня в Волгоградской области зафиксирован еще один смертельный случай от коронавируса. В референс-центре подтвердили – 54-летний мужчина скончался от последствий, вызванных COVID-19.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, умерший был жителем Волгограда. В больницу он поступил уже в тяжелом состоянии. У него уже была диагностирована двухсторонняя пневмония. Его тут же поместили в реанимационное отделение Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн в Дзержинском районе, которое отдали под госпиталь на коронавирусных пациентов. Но, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался.

В оперштабе уверяют: действовали в соответствии с рекомендациями Минздрава России, но, к сожалению, организм пациента не справился с новым вирусом. Сказалось хроническое заболевание желудочно-кишесного тракта, которым страдал волгоградец.

Итого к 19 июня 2020 года в Волгоградской области уже зафиксировано 32 летальных случая от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU