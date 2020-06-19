2020-06-19T11:25:24+03:00
Общество

Мэрия отремонтирует асфальт после танков в центре Волгограда

Недостатки устранят уже после Парада Победы
Екатерина МАЛИНИНА
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Уберечь асфальт смогли бы "башмаки" на гусеницы. Фото: Сергей МазановУберечь асфальт смогли бы "башмаки" на гусеницы. Фото: Сергей Мазанов
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В Волгограде продолжают готовится к Параду Победы 24 июня. Репетиция проходят чуть ли не каждый день. Одна из них с участием тяжелой техники состоялась 18 июня. Она прошла в закрытом режиме – ближайшие улицы к площади Павших Борцов оцепили. Волгоградцы видели танки и бронетранспортеры, которые следовали к центру города. А уже после Парада увидели печальные последствия: поврежденный асфальт после гусениц. Никто из военных не догадался оснастить танки специальными «башмаками». Причем просходит это не первый раз.

Уже утром мэрия отчиталась о том, что все недостатки устранят.

- Парады с участием военной техники проводятся в городе ежегодно, при этом волгоградские автомобилисты знают: гражданские машины могут без опаски передвигаться по дорогам после прохождения колонн тяжелой техники на гусеничном ходу. Секрет прост: качественное текущее обслуживание всех объектов городской улично-дорожной сети! - прокомментировал ситуацию руководитель Департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов,

Что собираются сделать дорожники. Следы от гусениц будут убирать с помощью струйно-инъекционной технологии. То есть битумную эмульсию с мелким щебнем под давлением нанесут на поврежденные участки. Если же последствия окажутся серьезней, то используют изолирующего слоя из высокосортного щебня.

В общем, обещают привести улицы в порядок. Вот только не понятно, почему за счет городского бюджета. Ведь техника – военная, а не городская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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