2020-06-19T11:15:10+03:00
Общество

Строительство объездной вокруг Волгограда попало на видео с квадрокоптера

Волгоградский видеоблогер показал масштабы работ по возведению обхода с высоты птичьего полета
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградФото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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Объездную дорогу вокруг Волгограда жителю ждали много-много лет, поэтому к ее строительству приковано особое внимание. Пока рабочие приступили только к первому этапу по ее возведению, и чтобы волгоградцы смогли в полной мере оценить масштабность проекта, волгоградский видеоблогер Александр Блинков (автор проекта «Волгоградсверху») показал ее путь с высоты птичьего полета. Его квадрокоптер пролетел почти весь путь, по которому пройдет объездная магистраль на первом этапе.

В ролике хорошо видно, как пройдет обход вокруг города. Работа идет одновременно на нескольких участках: где-то еще делают насыпь, где-то уже укладывают щебеночный слой… Основные работы сосредоточены у Волго-Донского судоходного канала, через который строят новый мост. Там уже возвели 12 опор будущего путепровода, всего их будет 27, а общая протяженность моста – 1,3 километра. Движение по нему планируют открыть уже в 2022 году.

«Дождались», «Наконец-то фуры будут объезжать Волгоград, а не портить Вторую продольную!», «Эта дорога нужна Волгограду, как воздух...самая главная стройка XXI века для 34 региона», - пишут в комментариях волгоградцы.

Действительно, жизненно необходимая дорога. Ждем.

Строительство обхода вокруг Волгограда показали с высоты птичьего полета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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