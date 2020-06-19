Под Волгоградом монголы будут вести раскопки столицы Золотой Орды Сарай-Берке

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:43:35+03:00

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У Волгоградской области богатая история. И не только современная, но древняя. Когда-то ее территорию занимало золотоордынское государство. Археологи до сих пор находят свидетельства тех времен. ПО данным ученых на территории Ленинского района находился крупный город потомков Чингизхана Сарай-Берке. Столица была центром притяжения для торговли, политической жизни. И волгоградская земля откроет еще много тайн на жизнь кочевников. В декабре 2019 года администрация региона подписала соглашение о создании культурно-этнографического центра Сарай-Берке с Монгольским институтом мировой истории. Монголы готовы профинансировать раскопки в степи, чтобы узнать свою историю, найти материальные доказательства образа жизни своих предков.

На месте раскопок планируют создать музей под открытым небом. Монгольский институт сейчас готовит документы, чтобы передать территорию, где находился Сарай-Берке, под охрану ЮНЕСКО.

Кстати, на днях в Волгоградском краеведческом музее побывал директор Международного института мировой истории, культуры и архитектуры Монголии Торачархан Чагатайхаан. Он привёз в подарок медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства против коронавируса Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU