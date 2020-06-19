2020-06-19T10:45:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: плюс 107 заболевших и одна смерть

К 19 июня 2020 года диагноз COVID-19 подтвердили уже у 5207 человек, 32 волгоградца скончались
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Положительный диагноз «коронавирусной инфекции» к 19 июня установили уже у 5207 волгоградцев. За последние сутки в эту печальную статистику в Волгоградской области попали еще 107 человек. Подтвердили в ИЦК и еще одну смерть от коронавируса в нашем регионе.

Эксперты уверяют, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Цифры действительно практически «замерли» без резких скачков, но все равно остаются пугающими – ежедневно диагноз COVID-19 у нас подтверждают у более ста человек. С такими показателями Волгоградская область все последние недели держится в «двадцатке» самых опасных по темпам распространения. Сегодня мы на 20-м месте. А в больницах с подозрением на COVID-19 находятся еще 2224 пациента, в том числе 64 ребенка.

Всего в России, по данным ИЦК, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 7972 человек в 83 регионах. У трети пациентов болезнь протекает без клинических проявлений.

В то же время растет число умерших от коронавируса. С начала пандемии в России умерли от последствий COVID-19 569063 человек. 181 – за последние сутки. Один из умерших в этой статистике из Волгоградской области. Итого в нашем регионе от коронавируса скончались уже 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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