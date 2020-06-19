Патрули составили протоколы на 201 волгоградца без масок и уведомлений

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:17:28+03:00

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В Волгоградской области продолжают работать межведомственные патрули, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в регионе. В основном чиновники и полицейские дежурят на автобусных остановках, где «ловят» тех, кто забыл одеть маску в общественном транспорте. Также составляют протоколы на тех, кто забыл дома паспорт и не написал уведомление. Даже если вы отправились в магазин или на спортивную пробежку, бумажка должна быть при вас.

За сутки патрули оформили бумаги на 201 волгоградца. Всем им предстоит отправиться в мировой суд, где решится их судьба. Чаще всего судья ограничивается предупреждением, но иногда назначает и штраф в тысячу или две тысячи рублей. Закон предусматривает наказание от тысячи до 30 тысяч рублей. Юридические лица, которые полицейские с чиновниками также проверяют, платят на порядок больше за нарушения: от 100 до 300 тысяч рублей.

Кстати, проверки устраивают выборочные. Если заглянуть в любой автобус, то в масках в нем находятся максимум 20 процентов пассажиров. Также не особо пользуются индивидуальными средствами защиты и кондуктора.

ИСТОЧНИК KP.RU