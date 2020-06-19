Пьяный волгоградец на своем джипе протаранил дом на хуторе Вертячий

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:43:23+03:00

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ДТП произошло уже поздно вечером в 21-20 на зуторе Вертячий в Городищенском районе. 54-летний мужчина после застолья решил покатать по селу свою супругу. Он сел за руль «Шевроле Нива» и помчался по просторам хутора. На улице Мира мужчина не справился с управлением и его джип вынесло на один из домов. Автомобиль протаранил деревянную пристройку и часть дома, которые свалились на машину. В момент ДТП в доме находилась семья.

Сам водитель не получил ни царапины. Пострадала только 43-летняя пассажирка «Шевроле» - она в тяжелом состоянии в больнице.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД По Волгоградской области.

Мужчине предстоит ответить и за то, что устроил аварию с пострадавшей, и что сел за руль пьяным.

Еще одна серьезная авария случилась на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский". 53-летний ростовчанин на «Тойоте Камри» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. За рулем большегруза был 31-летний житель Кировской области. Легковушка сложилась в гармошку. Шанса выжить у ее водителя не было. Когда «скорая» приехала на место аварии, мужчина был уже мертв.

Фуру от удара вынесло с трассы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU