2020-06-19T09:08:29+03:00
Происшествия

Более 200 волгоградских полицейских ищут убийцу 17-летнего студента медика

Силовики просят содействие неравнодушных волгоградцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Преступник попал на несколько камер.Преступник попал на несколько камер.
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17-летний студент-медик из Азербайджана стал жертвой убийцы 12 июня 2020 года в Волгограде. Молодой человек возвращался от друзей в общежитие, когда на него с ножом набросился прохожий – высокий молодой человек в шортах, толстовке, кроссовках, бейсболке, в защитной маске. После десяти ножевых ранений будущий врач не выжил. Преступник попал на несколько камер. Его фотографии и видеозаписи его передвижения по городу можно найти на сайте Следственного комитета по Волгоградской области. Но пока, к сожалению, виновника так и не нашли. Пока не помогла и обещанная губернатором награда в миллион рублей.

Поиском убийцы занимаются более 200 полицейских: это следователи, участковые, сотрудники ППС, ГИБДД, кинологи. Они прорабатывают десятки версий, проверяют сотни людей. Но конкретного подозреваемого до сих пор.

Силовики обещают конфиденциальность всем, кто сообщит информацию об убийстве. Позвонить можно следователю 89176428898 и по телефону доверия ГУ МВД По Волгоградской области 30-44-44.

Розыск убийцы пока результата не дал. Фото: СУ СК по Волгоградской области

Розыск убийцы пока результата не дал. Фото: СУ СК по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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