2020-06-19T08:40:19+03:00
Общество

Пять волгоградцев с начала года подцепили от комаров опасного паразита под кожу

Заболевание может не проявляться годами
Екатерина МАЛИНИНА
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Заразу переносят комары. Фото: Роспотребнадзор по Волгоградской областиЗаразу переносят комары. Фото: Роспотребнадзор по Волгоградской области
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Роспотребнадзор по Волгоградской области на своем сайте выпустил памятку об опасности дирофиляриоза. Незнакомое большинству название таит в себе много неприятностей. Это заболевание, которые вызывают личинки нитевидной нематоды рода Dirofilaria. Их переносят в основном комары, иногда домашние животные: собаки кошки. Личинка развивается под кожей человека и может не проявлять себя месяцами. Внешне – это всего лишь шишка, под которой находится опасный паразит. Он может вызывать болезненные ощущения, аллергические реакции, абсцессы. Диагностировать его очень не просто. Самое «любимое» место у нематоды – глаза (веки), брови. В Волгоградской области в прошлом году заразу подцепили 16 человек, в этом году уже пять.

Уберечься от опасности можно только защищаясь от укусов тех же комаров. Также рекомендуют «глистогонить» домашних животных весной и осенью в обязательном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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