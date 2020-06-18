Во время репетиции Парада Победы танки испортили асфальт в центре Волгограда

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:24:10+03:00

Асфальт на Мира придется в очередной раз восстанавливать. Фото: Сергей Мазанов

Это происходит уже не первый раз

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Это уже становится очень плохой традицией. Каждый год, когда в Параде Победы участвует тяжелая техника, нужно менять асфальт в центре города. 18 июня состоялась репетиция грандиозного шествия, которое состоится 24 июня. На этот раз с тяжелой техникой. Многотонные танки, бронетранспортеры и другое новейшее вооружение проехали по улицам Мира, 7-й Гвардейской, Хиросиме. Но радости от внушительной колонны горожане не испытывали. Ведь после себя гусеницы оставляли вмятины на асфальте.

А всего-то надо было снабдить гусеницы резиновыми насадками. Фото: Сергей Мазанов

Почему нельзя было одеть на танки резиновые башмаки, которые бы спасли покрытие от повреждения – не понятно. Так обычно делают в столице. Это сэкономило бы и деньги городскому бюджету, и репутацию военным, которые в очередной раз не предусмотрели очевидных вещей.

Извлекут ли урок организаторы к следующей репетиции – узнаем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU