В парке «Раздолье» установили сюрреалистичную «машину-паука»

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:44:06+03:00

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В Волгоградской области очень мало арт-объектов. Может быть потому, что пространств, где их можно было установить не так много. В парке «Раздолье» появился новая «скульптура» для интересных селфи. Перед музеем «Россия – моя история» появилась машина-паук. Авторство идеи за организатором серии международных стартов на озере Эльтон – Elton Ultra. Воплотил ее волгоградский скульптор Александр Серяков.

Объект должен привлечь внимание к новому квесту, который придумали участники Elton Ultra. Это попытка совместить реальность и киберреальность. Через экраны своих телефонов волгоградцы будут видеть образы CYBER VIRTUAL RACE, которые впишутся в реальный пейзаж. Это будут гигантские муравьи, верблюды, пауки. Плохих персонажей надо будет обезвреживать, хорошие будут помогать. Цель – собрать как можно больше кристаллов.

Официальное открытие 18 июня, но машину уже облюбовала детвора.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Открытие арт-объекта состоится 18 июня в 21-00

Кстати, CYBER VIRTUAL RACE является одной из официальных дистанций спортивного фестиваля Elton Ultra.

Справка "КП"

Представленная сюрреалистичная машина – это модель E2020 "Профессор Миротворцев" Назначение: Патрульно-разведывательная машина шестиопорного хода.

Экипаж: 2 человека Вооружение: огневая установка струйного пламени. В «Профессора» был вживлён модифицированный гипотоламус Тарантула Южнорусского (Lycosa Singoriensis). Это позволяло машине выполнять ряд циклических задач самостоятельно, без экипажа в кабине.

Особенности: обладают плоско развитым интеллектом, но прогрессирует. Агрессивно реагируют на быстродвижущиеся теплые предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU