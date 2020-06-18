2020-06-18T20:44:40+03:00
Спорт

«Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ

Команде прислали официальное письмо на спортивный сезон 2020/2021
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь остается дождаться игр: к тренировкам команда приступит уже в конце июня.Теперь остается дождаться игр: к тренировкам команда приступит уже в конце июня.
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Для СК «Ротор» сегодня важный день. Команда получила официальное письмо от РФС, что клуб прошел лицензирование для участия в Российской премьер лиге. Так что сине-голубые официально смогут принимать участие в матчах РПЛ, когда начнется сезон.

Напомним, сначала СК получил лицензию для ФНЛ, а потом уже эксперты ФНЛ рекомендовали РПЛ одобрить «Ротор» на предстоящие матчи. Правда, руководству клуба пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить «добро». Требования у премьер-лиги жесткие: и по деньгами и по стадиону и по участникам. Например, необходим определенный штат сотрудников, среди которых есть матч-менеджер, отвечающий за организацию игр. Но в итоге все вопросы удалось решить.

Когда начнутся матчи, пока никто не знает. Еще не закончен предыдущий сезон РПЛ. Да и как будут проходить игры тоже непонятно: со зрителями или без. Все зависит от эпидемиологической обстановке в стране и в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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