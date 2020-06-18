В Волгограде транспорт в выходные будет работать с 6 утра до 9 вечера без перерыва

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:36:29+03:00

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Одна из самых острых проблем для волгоградцев последние два месяца – это работа общественного транспорта. В режиме самоизоляции его значительно сократили, оставили только спецрейсы. Но в редких автобусах горожане чувствуют себя как селедки в бочке – самый рассадник коронавируса. Особое негодование вызывал режим автобусов, трамваев и троллейбусов в выходные. Они ходили утром до 10 и вечером с пяти часов. Андрей Бочаров 15 июня заявил, что к 1 июля весь общественный транспорт постепенно вернут на линии. Заработала часть маршруток, правда, на урезанных маршрутах.17 июня мэрия заявила о сокращении дневного перерыва в работе транспорта в выходные, а уже сегодня, 18 июня, решила "сиесту" совсем убрать. Теперь в субботу и воскресенье можно уехать в любое время с 6 утра до 9 вечера. Правда, днем рейсов выпустят на линию меньше, чем утром.

На фоне возврата транспорта к обычному режиму, странно выглядит отмена дачных маршрутов в будни. Хотя дачники добивались их возвращения очень долго. Но по словам чиновников, слишком уже мало на них ездит людей. Не выгодно пускать транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU