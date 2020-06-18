Депутат Облдумы Борис Коротков заболел коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:01:02+03:00

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области очень сложная. Каждый день не меньше ста заболевших. И пока тенденции на снижение не наблюдается. Болеют медики, болеют продавцы, болеют инженеры. COVID-19 не делает различий между профессиями и социальным положением. В последнее время появились слухи, что коронавирусом заболел депутат Волгоградской областной Думы Борис Коротков. Информацию подтвердил сам народный избранник в своем инстаграме.

- Несколько дней назад я сдал тест на коронавирус, результат пришел положительный. Тем не менее состояние моего здоровья отличное, симптомов болезни не наблюдается. Через неделю я сделаю повторное тестирование, но до тех пор буду соблюдать режим самоизоляции.

korotkov_boris_ Депутат Борис Коротков заболел коронавирусом

Председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Облдумы попал в число тех, кто переносит вирус на ногах и бессимптомно.

Кстати, где волгоградец мог подхватит опасную заразу, он не поясняет. Он был на различных встречах и мероприятиях, даже на съемках телепередачи. Но везде, судя по фото в соцсетях, соблюдал необходимые меры безопасности.

Сейчас специалистам предстоит проверить все контакты депутата, чтобы выявить еще потенциально заболевших.

На прошлой неделе стало известно о смерти депутата Ленинской районной Думы Андрея Кожанова. По словам друзей, у него был коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU