«Ротор» покинул защитник Виталий Денисов

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:06:31+03:00

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В составе волгоградского «Ротора» опять начинаются рокировки. Сегодня, 18 июня, в клубе объявили, что команду покидает защитник Виталий Денисов.

- Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! – пожелали футболисту в СК «Ротор».

Напомним, что Денисов присоединился к сине-голубым только в январе этого года. Он перешел к нам из «Рубина» и успел отыграть всего две игры. Волгоградские фанаты надеялись, что защитник поможет команде в премьер-лиге, ведь у футболиста большой опыт в играх на высшем уровне. Он выступал за ЦСКА и «Локомотив», играл за «Крылья Советов» и в украинском «Днепре».

Месяц назад, когда стало известно, что «Ротор» все-таки переходит в РПЛ, Денисов уверял, что готов показывать вместе с сине-голубыми достойную игру на «Волгоград Арене». Но, видимо, что-то не сложилось.

Волгоградские болельщики уже негодуют: «Опять началась карусель… Каждые полгода состав меняют», «Что опять происходит? Кого еще из хороших игроков отпустим?».

Напомним, в начале июня «Ротор» попрощался сразу с девятью игроками.

ИСТОЧНИК KP.RU