Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области вернули в прокуратуру

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:21:06+03:00

В нем не указали ущерб, который мог быть причинен обвиняемыми - потерпевшему

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В марте этого года уголовные дела в отношении наемников Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а также Виталия Семисотова, которых обвиняют в поджоге дома губернатора Волгоградской области, передали в суд, а в июне вернули в прокуратуру. Такое решение принял Краснооктябрьский районный суд.

Напомним, мужчин обвиняют по нескольким статьям: в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью его устрашения и побуждения к возврату долга, а также в поджоге чужого автомобиля и покушении на умышленное уничтожение чужого домовладения.

Как сообщила «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в деле не был указан ущерб, который мог бы быть причинен действиями подсудимых. Это является немаловажной деталью, ведь от предполагаемых последствия будет напрямую зависеть наказание. Как только прокуратура учтет этот недочет, уголовные дела вернут обратно на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU