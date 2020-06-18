В Волгограде умерла ведущая актриса ТЮЗа – Елена Ефимовская

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:24:32+03:00

Актриса не дожила совсем немного до своего 60-летия.

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Ушла из жизни ведущая актриса Волгоградского театра юного зрителя Елена Ефимовская. Она чуть не дожила до своего 60-летия.

«Огромная утрата», - говорят все, как один, кто знал актрису. Сразу после окончания волгоградского училища имени Серебрякова она пошла работать в ТЮЗ и осталась там навсегда. Она отдала театру 38 лет.

«Это не укладывается в голове... Как появилась в ТЮЗе 30 с лишним лет назад - невысокая хрупкая девочка с сияющими глазами и всегда приветливой улыбкой - такой и оставалась до последних дней… Леночка Ефимовская навсегда осталась ПРИНЦЕССОЙ, не растерявшей по жизни драгоценных и редких качеств: душевной чистоты и открытости людям, доброжелательности, верности своим друзьям и любимым. Лена была не только талантливой актрисой. Её знали и как замечательную певицу с особенным лирическим репертуаром. Её жизнь была по-настоящему полна», - пишут коллеги из ТЮЗа.

В последние годы Елена Георгиевна еще и преподавала во ВГИИК. Учила сценическому мастерству, сценический речи, была членом жюри многочисленных региональных и международных конкурсов.

- Она была верным другом в жизни и надёжным партнёром на сцене. Невозможно говорить об этом человеке в прошедшем времени. Невозможно, но приходится. Очень больно осознавать, что Лены больше нет, - говорит подруга и коллега Елены Ефимовской доцент ВГИИК, актриса Нина Голубева.

Царство Небесное и Вечная память… «КП-Волгоград» выражает свои искренние соболезнования родным и близким актрисы.

ДОСЬЕ

Родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Волгоградское училище искусств имени Серебрякова (отделение артистов музыкального театра). В том же году была принята в Волгоградский ТЮЗ, где сыграла много ролей, как актриса – среди которых Лизочка в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина, Марья Антоновна в «Ревизоре» Гоголя, Лолита по Набокову. Мальвина в спектакле «Золотой ключик, или приключения Буратино», жительница Лондона в «Рождественской истории с привидениями» и др.

Театральные работы

Лидочка – «Свадьба Кречинского»;

Марья Антоновна – «Ревизор»;

Лолита – «Лолита»;

Джессика – «Неугомонный дух»;

Алла - «Слон»;

Шифра - "Брачный договор";

Кролик - «Винни-Пух и все-все-все»;

Тосик - «Что такое этикет?»;

Лиса Алиса - «Золотой ключик»;

Миссис Ворон - «Как проучили гремучего змея»;

Клавдия - "По щучьему велению";

Фатима - "Волшебная лампа Аладдина";

Жена Джиганхира - "Сказ о царе Петре...";

Мышь - "Дюймовочка".

ИСТОЧНИК KP.RU