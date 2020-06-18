2020-06-18T16:06:06+03:00
Общество

Доступ к БК-31 на набережной Волгограда откроют в день ВМФ

Напомним, бронекатер подняли со дна Волги три года назад, а затонул он во время боев за Сталинград
Юлия Данильченко
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Легендарный речной бронекатер БК-31, затонувший во время Сталинградской битвы, скоро станет памятником.

- Торжественное открытие памятника речному бронекатеру БК-31 запланировано на 26 июля – в день Военно-Морского Флота. Формат мероприятия пока обсуждается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе военно-исторического музея «Наследие».

А пока бронекатер находится в экспозиционно-выставочном павильоне. Здесь уже вовсю готовятся встречать гостей. «Плавающий танк» теперь освещен со всех сторон благодаря современному светотехническому оборудованию с большим спектром цветов. Будет и аудио-сопровождение.

- Также смонтированы LED споты, освещающие пространство интерьера сверху. Внутри судна закреплены точечные световые элементы красного цвета, подсвечивающие пробоины в корпусе бронекатера и подчеркивающие всю полноту трагедии, и драматизм его гибели, - отчитались в соцсетях организаторы.

Напомним, «БК-31» подняли со дна Волги в осенью 2017 года: он более полувека покоился между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Это было исторически важное событие. «Плавающий танк», как и обещали, отреставрировали к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кстати, в мае вышел в цифровой прокат долгожданный документальный фильм о «БК-31», над съемками которого работали десятки людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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