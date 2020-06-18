2020-06-18T15:46:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде уже почти две тысячи зараженных коронавирусом

Оперативный штаб рассказал о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области к 18 июня 2020 года [подробности, карта распространения]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Только за последние сутки в областном центре коронавирус подтвердили у 51 жителя.Только за последние сутки в областном центре коронавирус подтвердили у 51 жителя.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Если верить экспертам, коронавирус в Волгоградской области утихомирился и ситуация постепенно стабилизируется. Но цифры все еще пугающие: к 18 июня 2020 года число заболевших COVID-19 в регионе уже превысило 5 тысяч человек. Почти две тысячи из них – жители Волгограда. За минувшие сутки в областном центре диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 51 пациента. Итого точное число заболевших – 1983 человека. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

На втором месте по количеству заболевших в регионе - город Волжский. Там уже подтвердили COVID-19 у 368 жителей. За последние сутки – плюс 15. Третьим идет Камышин – 311 зараженных (плюс 8 за сутки).

А вот Городищенский район, который держался в числе антилидеров в последние недели, сегодня в статистику не попал. Там не было зафиксировано ни одного случая. Зато в Среднеахтубинском районе сразу у шестерых жителей подтвердили наличие коронавируса, по пять случаев - в Котельниковском и Ленинском районах.

Снова зафиксировали COVID-19 у четырех жителей в Клетском районе, где, казалось бы, уже избавились от вируса. По два случая – в Палласовском, Новоаннинском, Дубовском и Калачевском. Еще по одному - в семи районах области: Фроловском, Иловлинском, Суровикинском, Михайловском, Старополтавском, Октябрьском и Ольховском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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