2020-06-18T15:11:11+03:00
Общество

Обед на переменке: под Волгоградом школьники бегали домой покушать

Прокуратура обязала чиновников обустроить пищеблок в образовательном учреждении
Юлия Данильченко
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Ранее президент Владимир Путин пообещал ученикам горячее питание в школах, но в образовательном учреждении одного из хуторов Суляевского сельского поселения в Волгоградской области даже пищеблока не было. Голодные дети были вынуждены каждую большую переменку бегать домой, чтобы перекусить и успевать на уроки. Явным нарушением заинтересовалась прокуратура.

- Прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Кумылженского муниципального района организовать питание обучающихся путем выделения финансирования на обустройство пищеблока, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После судебных разбирательств чиновники все-таки нашли деньги на новое оборудование и мебель. Теперь в Кумылженской СШ №2 появилась чистенькая, новая столовая и кухня, где детям готовят еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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