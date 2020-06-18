Обед на переменке: под Волгоградом школьники бегали домой покушать

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:11:11+03:00

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Ранее президент Владимир Путин пообещал ученикам горячее питание в школах, но в образовательном учреждении одного из хуторов Суляевского сельского поселения в Волгоградской области даже пищеблока не было. Голодные дети были вынуждены каждую большую переменку бегать домой, чтобы перекусить и успевать на уроки. Явным нарушением заинтересовалась прокуратура.

- Прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Кумылженского муниципального района организовать питание обучающихся путем выделения финансирования на обустройство пищеблока, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После судебных разбирательств чиновники все-таки нашли деньги на новое оборудование и мебель. Теперь в Кумылженской СШ №2 появилась чистенькая, новая столовая и кухня, где детям готовят еду.

ИСТОЧНИК KP.RU