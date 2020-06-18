2020-06-18T14:16:24+03:00
Общество

В Волгограде новые льготы получили владельцы ТРЦ и перевозчики

Волгоградские власти освободили их на время от уплаты налогов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Одних освободили от уплаты транспортного налога, других - от налога на имущество.Одних освободили от уплаты транспортного налога, других - от налога на имущество.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Из-за пандемии коронавируса пострадал многий бизнес, но особенно малый. Поэтому первые льготы и преференции дали именно предпринимателям. Потом список получателей региональной и государственной помощи постепенно расширяли. Сегодня, 18 июня, депутаты Волгоградской облдумы приняли еще два закона, направленные на поддержку бизнесменов. Льготы получат владельцы ТРЦ и перевозчики.

В частности, перевозчиков, которые работают на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах, освободили от уплаты транспортного налога за 2020 год.

- Предполагается, что этой льготой смогут воспользоваться порядка 140 организаций и индивидуальных предпринимателей, - подсчитали в облдуме.

Второй пакет «помощи» направлен на поддержку владельцев торгово-развлекательных центров. Эти бизнесмены пошли на уступки арендаторам (организациям общественного питания, которые закрыли на период карантина), поэтому им в свою очередь власти освободили от уплаты авансовых платежей налога на имущество за полугодие и девять месяцев 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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