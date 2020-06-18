Волгоградцу дали 11 лет колонии строго режима за наркотики ювелирку

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:46:31+03:00

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Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил 31-летнего наркоторговца к 11 годам колонии строго режима. Уголовное дело расследовали долго, так как осужденный совершил сразу несколько преступлений по тяжким статьям. В 2018 году мужчина вместе с сообщником делал закладки сильнодействующих наркотиков. Тогда его и задержали с 17 свертками запрещенных веществ.

- Кроме того, он совершил серию краж денег, ювелирных украшений и садовых инструментов из квартир и дачных домиков. Расследование уголовного дела проводилось УМВД по Волгограду, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою волгоградец не стал отрицать – слишком много доказательств собрали следователи. Да и торгуя наркотиками наверняка знал, что сегодня в России подобные преступления наказываются очень сурово. Приговор не вступил в силу

ИСТОЧНИК KP.RU