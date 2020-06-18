2020-06-18T13:22:31+03:00
Общество

Командующий парадом проедет по Волгограду на переделанной под кабриолет «Волге»

24 июня волгоградцы вновь увидят ретротехнику и фейерверк
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны РФ.Фото с сайта Минобороны РФ.
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В этом году 9 мая в рамках ограниченного празднования Дня Победы в Волгограде уже проходил парад ретро-автомобилей. Машины, которые были в ходу в военные и послевоенные годы, проехали по городу, украшенные флагами и цветами. 24 июня у волгоградцев будет возможность увидеть эти раритетные автомобили еще раз. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, в параде Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в колонне будет не только боевая и специальная техника (всего 42 единицы), но и ретротехника. Будут и сюрпризы. В этом параде Победы впервые примут участие отреставрированные «Волги».

- Ранее командующий парадом и принимающий парад передвигались на автомобилях УАЗ-3151. В этом году для них на базе соединения ЮВО в Волгоградской области отреставрировали две «Волги» (ГАЗ-31105). Автомобили прошли модернизацию. Машины разобрали и переделали под требования парадного протокола под кабриолет: у них усилили кузов, срезали крышу, перекрасили, а также установили современные средства связи. В дальнейшем данные автомобили будут использоваться исключительно на парадах Победы, - рассказали «КП-Волгоград» в ЮВО.

Еще один сюрприз – фейерверк будет не вечером, а днем.

- Дымовые заряды в цветах российского триколора будут запущены с пешеходной части у начала Аллеи Героев. Общий размер композиции из красного, синего и белого цветов составит в длину более 70 метров, - поясняют в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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