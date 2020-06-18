Акция «Завтра была война» в Волгограде пройдет без горожан и гостей

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:46:11+03:00

В этом году акция накануне Дня памяти и скорби пройдет в Волгограде восьмой раз. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

21 июня на Мамаев курган пустят лишь несколько сотен полицейских в масках и перчатках

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Уже восемь лет подряд 21 июня волгоградские полицейские проводят на Мамаевом кургане акцию «Завтра была война». Они зажигают свечи в память о погибших на войне. Пройдет акция и в этом году, но из-за коронавируса она будет скромной и немногочисленной. Будет только полиция, жителей и гостей города на курган не пустят.

- 21 июня в 23.00 накануне Дня памяти и скорби полицейские руководители города и области, а также силовых структур соберутся на Мамаевом кургане, чтобы зажечь свечи в память о погибших в годы войны. Но, с учетом действующих еще в регионе ограничений по коронавирусу, число участников акции сократили с 5 тысяч до нескольких сотен. И все присутствующие будут находиться на безопасном расстоянии в масках и перчатках, - отмечают в ГУ МВД по региону.

Под песню «Священная война» участники акции с зажжёнными свечами выстроятся на площади Героев и минутой молчания почтут память ушедших в годы Великой Отечественной войны. После возложат цветы к Вечному огню.

- С учетом ограничительных мер, присутствие на мероприятии жителей и гостей города Волгограда в этот раз не допускается, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU