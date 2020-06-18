Полиция поймала водителя, сбившего пенсионера в Волжском

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:25:15+03:00

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Меньше суток понадобилось полицейским из Волжского, чтобы разыскать и задержать водителя, который сбил пешехода и сбежал. Виновником оказался 26-летний местный житель. Он уже признался, что в момент совершения ДТП был пьян.

Напомним, вчера, 17 июня, на улице Ленина в Волжском Волгоградской области неизвестный водитель сбил 62-летнего мужчину, и скрылся. Пенсионер стоял на обочине дороги перед пешеходным переходом и ждал, когда ему загорится «зеленый». Он даже на проезжую часть не вышел, его сбила машина прямо на тротуаре. «Скорую» пожилому волжанину вызвали свидетели случившегося, с травмами его увезли в больницу. А полиция отправилась на поиски виновника.

Оказалось, что момент совершения ДТП попал на одну из камер видеонаблюдения, установленных в городе. Поэтому вычислили нарушителя довольно быстро.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в момент задержания 26-летний мужчина находился с признаками опьянения, и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

- На задержанного составлены материалы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: за оставление места ДТП, за то, что употреблял алкоголь после ДТП и за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в суде, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU