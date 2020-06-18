Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области превысило 5 тысяч человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:53:36+03:00

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К 18 июня 2020 года число заболевших коронавирусом волгоградцев превысило 5 тысяч человек. Если точно – их уже 5100. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 109 пациентов. Волгоградская область по-прежнему числится в списке самых опасных по темпам распространения в России и занимает 17-е место из 85-ти регионов. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

В то время, как в Волгоградской области отменяют режим самоизоляции и снимают ограничения по коронавирусу, число инфицированных продолжает расти. Если 16 и 17 июня было зафиксировано по 104 случая COVID-19, то сегодня их уже 109. В волгоградских госпиталях по-прежнему много коронавирусных пациентов, более двухсот человек лежат в реанимациях. Хотя в целом по России коронавирус снизил темпы распространения. На сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

В Волгоградской области сегодня тоже наметилась стабилизация: выписывают сегодня из госпиталей по выздоровлению уже больше, чем поступает новых пациентов. За последние сутки, по данным ИЦК, в регионе выздоровел 151 человек. Летальных исходов не зафиксировано (всего в регионе от коронавируса, напомним, умер уже 31 человек). В волгоградских больницах с подозрением на COVID-19 все еще находятся 2219 человек, в том числе 63 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU