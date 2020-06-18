На украшение площади в Волгограде к параду Победы потратят два миллиона рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:55:01+03:00

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Пока медики борются с коронавирусом, а волгоградцы пытаются свести концы с концами в период пандемии, волгоградские власти готовятся к проведению парада Победы. Они уже заказали кучу баннеров и печатной продукции на 2 миллиона рублей для украшения площади Павших Борцов, где пройдут главные праздничные мероприятия. Об этом свидетельствуют тендеры, размещенные на сайте Госзакупок, с которыми ознакомилась «КП-Волгоград».

На площади установят трибуны, на которые попадут только по пригласительным. За ними поставят огромный баннер за 835 тысяч рублей, который закроет территорию сквера, где сегодня идут работы по благоустройству. Заказали даже специальный баннер на башенный кран, который сегодня стоит у строящегося собора Александра Невского. Только на его печать монтаж и демонтаж обойдутся бюджету в 150 тысяч рублей.

Украсит площадь также плакат с изображением Родины-матери, который установят у здания почты. Еще огромный баннер закроет фасад «НЭТа», на нем будут даты – 1945-2020. На декорации уйдет еще 1,2 миллиона рублей.

Фото из документации в сайта Госзакупок.

Если прибавить к украшениям затраты на услуги по техническому обеспечению парада Победы, на установку трибун, на дневной фейерверк, то в общей сложности праздник обойдется региональному бюджету в 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU