2020-06-18T09:55:01+03:00
Общество

На украшение площади в Волгограде к параду Победы потратят два миллиона рублей

Баннер повесят даже на башенный кран у собора Александра Невского
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из документации в сайта Госзакупок.Фото из документации в сайта Госзакупок.
Изменить размер текста:

Пока медики борются с коронавирусом, а волгоградцы пытаются свести концы с концами в период пандемии, волгоградские власти готовятся к проведению парада Победы. Они уже заказали кучу баннеров и печатной продукции на 2 миллиона рублей для украшения площади Павших Борцов, где пройдут главные праздничные мероприятия. Об этом свидетельствуют тендеры, размещенные на сайте Госзакупок, с которыми ознакомилась «КП-Волгоград».

На площади установят трибуны, на которые попадут только по пригласительным. За ними поставят огромный баннер за 835 тысяч рублей, который закроет территорию сквера, где сегодня идут работы по благоустройству. Заказали даже специальный баннер на башенный кран, который сегодня стоит у строящегося собора Александра Невского. Только на его печать монтаж и демонтаж обойдутся бюджету в 150 тысяч рублей.

Украсит площадь также плакат с изображением Родины-матери, который установят у здания почты. Еще огромный баннер закроет фасад «НЭТа», на нем будут даты – 1945-2020. На декорации уйдет еще 1,2 миллиона рублей.

Фото из документации в сайта Госзакупок.

Фото из документации в сайта Госзакупок.

Если прибавить к украшениям затраты на услуги по техническому обеспечению парада Победы, на установку трибун, на дневной фейерверк, то в общей сложности праздник обойдется региональному бюджету в 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области превысило 5 тысяч человек
На украшение площади в Волгограде к параду Победы потратят два миллиона рублей
Полиция разыскивает водителя, сбившего в Волжском пенсионера на тротуаре
Военные и МЧС продезинфицировали Мамаев курган в Волгограде
Под Волгоградом ищут 72-летнего рыбака со шрамом на лбу
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 18 июня: еще два человека умерли от COVID-19
Волгоградцу, продававшему спред под видом сливочного масла, дали год колонии
В двух больницах Волгограда монтируют новые томографы
Авиапарад репетируют: 18 и 20 июня над Волгоградом будут летать «СУшки»
Еще молодая женщина и дедушка: подробности об умерших волгоградцах с COVID-19
Волгоградские ученые придумали нанотехнологию, как улучшить качество нашего асфальта
В Волгограде три подростка угнали за день две машины
За сутки в Волгоградской области коронавирус обнаружили у 8 детей
В Волгограде общественный транспорт будет ходить дольше
Ногой в дверь: волгоградец устроил дебош в детской инфекционной больнице