2020-06-18T09:23:02+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает водителя, сбившего в Волжском пенсионера на тротуаре

Виновник ДТП сбежал, бросив пострадавшего
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полиция Волжского разыскивает водителя, который сбил пенсионера и трусливо сбежал с места ДТП. Случилось это вчера, 17 июня, примерно в 14.30 на улице Ленина в Волжском Волгоградской области. 62-летний мужчина стоят на краю тротуара напротив дома №202 перед пешеходным переходом и ждал, когда ему загорится «заленый» сигнал светофора. Именно в этот момент его и сбила машина, которая мчалась в направлении улицы Александрова.

Пожилой волжанин не успел запомнить марку и цвет машины. Водитель же, вместо того, чтобы оказать первую помощь, уехал.

- Пешехода с травмами госпитализировали, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Вечером того же дня в Волжском под колеса попал 5-летний мальчик на велосипеде. Ребенок катался во дворе дома №19 по улице Труда, когда его сбил 34-летний водитель на «Ладе Калина». Мужчина не успел затормозить перед выскочившим на дорогу юным велосипедистом. К счастью, скорость машины была невысокой и удар оказался не сильным. Ребенка на месте осмотрели медики «скорой» и тут же оказали медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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