Военные и МЧС продезинфицировали Мамаев курган в Волгограде

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:48:08+03:00

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Обстановка по коронавирусу в Волгограде, да и не только, еще сложная, но 24 июня праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, никто отменять не будет. Чтобы не допустить всплеска распространения COVID-19, парад пройдет без зрителей, а Мамаев курган полностью продезинфицировали. К обработке территории, где запланирован большой концерт, привлекли сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) и специалистов регионального МЧС.

Раствором ДТС-ГК на Мамаевом кургане обработали все дорожки и фасады зданий. Обработку военные вели в специальных защитных костюмах «Нерехта» с применением двух авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Напомним, что с начала пандемии по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова были сформированы 15 территориальных и 53 местных гарнизонов из спецподразделений РХБ защиты. Почти 1,2 тысячи военнослужащих бросили на обработку стратегических объектов и территорий. Как уточняют в пресс-службе ЮВО, всего было задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

ИСТОЧНИК KP.RU