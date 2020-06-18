2020-06-18T08:20:52+03:00
Происшествия

Под Волгоградом ищут 72-летнего рыбака со шрамом на лбу

Михаил Колосков ушел из дома 7 июня и пропал
Юлия Данильченко
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72-летний житель Алексеевского района Волгоградской области пропал 7 июня 2020 года на реке Хопер. Известно, что пенсионер проживал в хуторе Барминский, в тот день отправился на рыбалку и больше его никто не видел. Причем берег находился недалеко от дома пропавшего Михаила Колоскова. На протяжении полутора недель мужчину не могут найти.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Рост Михаила – 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. Из отличительных примет – шрам на лбу после операции.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания Колоскова М.И., с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-969-293-84-03; 8-844-46-3-13-67 или «02», - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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