Коронавирус в Волгограде, последние новости на 18 июня: еще два человека умерли от COVID-19

18 Июнь 2020 2020-06-17T22:56:57+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 июня 2020 года, самые важные события

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Волгоградская область продолжает оставаться в числе регионов, где ситуация по коронавирусной инфекции остается очень напряженной. За сутки прибавилось еще 104 человек. Общее число заболевших достигло 4991 человека. В ближайшее время будет преодолен рубеж в пять тысяч заразившихся. Подтвердили и два летальных случая: умер 78-летний мужчина из Николаевского района и 46-летняя женщина из Быковского. У обоих кроме двухсторонней пневмонии были серьезные сопутствующие хронические заболевания. Организм не справился. Мы собрали последнюю информацию о ситуации с COVID-19 в Волгоградской области на 18 июня.

Как сообщает оперштаб, среди новых заболевших восемь детей, в том числе и младенец. Но они достаточно легко переносят опасный вирус.

Основным способом выявления коронавируса до сих пор являются многократные тесты. Точное диагностирование происходит на КТ. К сожалению, томографы есть не во всех больницах, поэтому радует, то еще два аппарата оказались в медучреждениях Краснооктябрьского района: №12 и №5. На них будут смотреть ковидных пациентов.

К концу месяца волгоградцам обещают полностью вернуть общественный транспорт на дороги. Но до часа X еще почти две недели. Видимо, чиновники решили пойти навстречу горожанам. Они увеличили часы работы спецмаршрутов в выходные дни. В субботу и воскресенье они пойдут с с 6.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00.

16 июня прошла первая репетиция Парада Победы на площади Павших Борцов – солдаты тренировались маршировать. 17 июня решили отточить мастерство пилоты. Над городом летали истребители и вертолеты. Запланированы вылеты также 18 и 20 июня. Так что все желающие смогут на это взглянуть, просто задрав голову.

ИСТОЧНИК KP.RU