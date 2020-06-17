2020-06-17T17:36:43+03:00
Происшествия

Волгоградцу, продававшему спред под видом сливочного масла, дали год колонии

Он вместе с подельниками заработал почти 2 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд вынес приговор пока только по одному участнику ОПГ.Суд вынес приговор пока только по одному участнику ОПГ.
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Банду волгоградцев, которые наживались на подмене масла на спред, накрыли в 2019 году. Шесть человек организовали прибыльный бизнес. Они паковали растительную массу внутрь упаковок, на которых было указано, что продукт сделан из молочных сливок. Разница в цене была в несколько раз.

Предприимчивые мошенники сумели найти рынки сбыта. Так что волгоградцы брали с полок популярных в Волгограде магазинов подделку, не подозревая об этом.

С февраля по мая 2019 года банда сумела сбыть продукцию на сумму 1 миллион 700 тыся рублей. Следователи ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области смогли собрать необходимые доказательства вины участников ОПГ.

Одному из них, 39-летнему волгоградцу, Дзержинский районный суд вынес приговор – год колонии общего режима. По остальным заседания еще идут, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волгоградцу, продававшему спред под видом сливочного масла, дали год колонии
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