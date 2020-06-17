В двух больницах Волгограда монтируют новые томографы

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:16:40+03:00

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Сразу в двух больницах Краснооктябрьского района Волгограда начали монтаж новеньких компьютерных томографов. Именно эта техника помогает с максимальной точностью поставить диагноз пациенту с коронавирусом и отслеживать поражение легких в динамике. Но далеко не во всех волгоградских больницах такое оборудование было к началу пандемии. Теперь перепрофилированные под ковидные госпитали больницы №12 и №5 получат необходимое дооснащение.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, компьютерному томографу в 12-й больнице отвели место на втором этаже. Так что подъем оборудования превратился в настоящую спецоперацию. В предназначенном для томографа помещении сначала сделали капремонт, затем пришлось расширять оконный проем и задействовать для подъема спецтехнику и двадцать человек. В пятой больнице под КТ отвели место на первом этаже. Впереди пусконаладочные работы, после которых медики получат возможность проводить более точную диагностику.

В целом же с тех пор, как наша область столкнулась с коронавирусом, для инфекционных госпиталей заключили контракты на поставку 11 аппаратов КТ, 19 рентген-аппаратов, 12 комплексов УЗИ, 5 камер для дезинфекции, а также 73 единиц другой необходимой для нынешних условий медтехники и 234 аппаратов ИВЛ. А в будущем собираются приобрести еще и передвижной компьютерный томограф.

ИСТОЧНИК KP.RU