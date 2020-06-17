Авиапарад репетируют: 18 и 20 июня над Волгоградом будут летать «СУшки»

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:12:32+03:00

"Вертушки" волгоградцы увидят еще 18 и 20 июня в ходе репетиций, а потом 24 июня - во время парада. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В тренировках будут задействованы ударные вертолеты, штурмовики и бомбардировщики

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Сегодня волгоградцы вновь увидели вертолеты и самолеты над центром города. Летели группами, шумели изрядно. Оказалось, это экипажи фронтовой авиации ЮВО репетируют авиапарад, который пролетит над Волгоградом 24 июня.

- Экипажи на боевых машинах провели полеты в сомкнутом порядке парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 километров в час. В воздушной части военного парада в Волгограде примут участие экипажи ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», а также штурмовиков Су-25 «Грач», тактических фронтовых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, советских (российских) многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-27 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, - перечисляют в пресс-службе ЮВО.

И предупреждают: репетиции не закончились.

- Тренировочные полеты экипажей также пройдут 18 июня. А на 20-е июня запланирована генеральная репетиция авиапарада совместно с пешими и механизированными колоннами, - предупреждают в ЮВО.

Так что 18 и 20 июня ориентировочно в 10.20 - 10-30 по местному времени над Волгоградом вновь будут летать истребители.

В пресс-службе ЮВО акцентируют, что все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Все обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

- Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU