Еще молодая женщина и дедушка: подробности об умерших волгоградцах с COVID-19
Оперативный штаб сообщил подробности еще о двух новых жертвах коронавируса в Волгоградской области. На 17 июня официально внесли в статистику летальных исходов умерших в Николаевском и Быковском районах региона. Списки погибших от малоизученной заразы пополнили еще молодая женщина и пожилой мужчина. Всего коронавирус и возникшие на его фоне осложнения на сегодня стали причиной 31 смерти.
Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Николаевском районе скончался заболевший коронавирусом 78-летний мужчина. Когда ему стало плохо, он обратился за помощью в районную больницу, а оттуда с диагнозом COVID-19 с пневмонией его увезли в 12-ю больницу Волгограда. Спасти его врачи не смогли. Возраст стал решающим фактором. В районе эта смерть уже четвертая.
А вот в Быковском районе Волгоградской области зафиксирована вторая смерть. 46-летняя женщина скончалась от коронавирусной пневмонии в горбольнице №2 города Волжского. У нее были хронические заболевания пищеварительной системы.
Больше всего смертей, как и количество заразившихся, зафиксировано в Волгограде - в областном центре коронавирус унес жизни уже семи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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